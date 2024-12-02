Новый вид российского оружия может быть назван «Розги». Такой вариант предложила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Медиаменеджер призналась, что такая идея у нее возникла после получения сообщения от отца, который напомнил ей, что раньше из орешника делали розни.

По мнению Симоньян, «Розгами» и нужно назвать какое-нибудь новое страшное оружие.

«Потому что совершенно очевидно, что эти люди, они по-другому не понимают», — пояснила журналистка.

Симоньян также напомнила, для в России розги использовались для наказания за непослушание, подчеркнув символическое значение такого названия для оружия.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине завершится ракетным ультиматумом.