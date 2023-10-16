Синоптик посоветовала автомобилистам Подмосковья сменить резину на зимнюю

Автомобилистам, которые по утрам выезжают из Подмосковья, уже следует сменить летнюю резину на зимнюю, сообщила ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Ее слова приводит РИАМО .

Синоптик подчеркнула, что среднесуточная температура в Московской области устойчиво будет ниже плюс пяти градусов. При такой погоде, указала метеоролог, летняя резина уже теряет свои свойства, поэтому водителям следует перейти на зимний режим эксплуатации автотранспорта.

«Мы еще на прошлой неделе говорили, что надо подумать о том, чтобы переобуться. Особенно это касается тех людей, кто выезжает утром из Подмосковья», — сказала Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Московской области образовался первый временный снежный покров.