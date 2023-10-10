Первый снежный покров образовался в Московской области

Первый снежный покров образовался в некоторых районах Подмосковья, сообщил в своих соцсетях ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в Волоколамске высота снежного покрова составила не менее 0,5 сантиметра. При этом снег полностью покрыл почву.

Первый временный снежный покров, отметил метеоролог, также сформировался в Тульской и Калужской областях.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в подмосковном Наро-Фоминске были зафиксированы заморозки до минус 2,4 градуса.