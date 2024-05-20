Синоптики считают, что причиной крушения вертолета Раиси могла стать плохая погода

В зоне крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси наблюдалась термическая депрессия. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, то полет вертолета с главой Ирана на борту проходил в сложных условиях. Горные вершины были закрыты облаками, которые опускались практически до земли. Местами была гроза.

Видимость ухудшалась до сотен и даже десятков метров. По словам синоптика, полеты при таких погодных условиях не разрешаются.

Тишковец считает, что сложные метеорологические условия прямо или косвенно могли стать причиной крушения вертолета.

Президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшейся из Азербайджана погибли в результате крушения вертолета. Об этом сообщило агентство Mehr, позже информацию о трагедии подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.