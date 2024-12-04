Работники и учащиеся военной академии из Алеппо смогли выйти из окружения боевиками благодаря помощи России. Об этом заявило командование Сирийской арабской республики, и слова его представителей привело РИА Новости.

Во время нападения террористов на Алеппо ему самое ожесточенное сопротивление оказали кадеты и преподаватели военно-технической академии имени Асада. Это учебное заведение расположено в городе. Затем Алеппо попало в сплошное кольцо боевиков.

«Благодаря совместной военно-политической координации между Сирией и Россией осада была снята и кадеты смогли благополучно покинуть академию», — указали журналистам.

По итогам атак на академию некоторые кадеты погибли либо получили ранения. После выхода из блокады они направились в Хомс, где всем уцелевшим была оказана необходимая помощь.

Ранее спецслужбы Сирии заявили, что террористы смогли войти в Алеппо благодаря помощи со стороны США и Украины. Они использовали американские технологии, а их подготовку и координацию проводили украинские советники.