Сирийские спецслужбы раскрыли роль США и Украины в захвате Алеппо террористами

Члены террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* смогли взять под контроль Алеппо благодаря поддержке советников из Украины и с помощью последних американских технологий. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на источник, приближенный к спецслужбам Сирии.

Со слов собеседника информационного агентства, террористы не имеют опыта использования высоких технологий, поэтому сложные устройства они бы не смогли освоить без помощи советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и перешедших на вражескую сторону сирийских офицеров.

Источник также заявил, что применявшиеся при наступлении высокие технологии были предоставлены американской стороной. В частности, у штурмовиков и в БПЛА были GPS с шифрованием и широким применением ИИ, благодаря чему дроны-камикадзе и ударные беспилотники использовались на большом расстоянии. Он также отметил, что первый раз с 2011 года сирийская армия противостояла атакам боевиков, которые использовали мощные средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось о том, что после захвата города под контролем террористов оказались склады с оружием.

* - запрещенная в России террористическая организация