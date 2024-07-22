Система-112 Подмосковья приняла 90 миллионов вызовов за девять лет работы

Операторы подмосковной Системы-112 приняли девяносто миллионов вызовов за все время работы службы спасения в регионе.

Большинство обращений адресовано скорой медицинской помощи — около шестидесяти восьми процентов, на полицию и ГИБДД приходится двадцать четыре процента вызовов, на МЧС и другие службы — восемь процентов, сообщили в пресс-службе ведомства.

За девять лет эксплуатации в Систему-112 было внедрено свыше тридцати новых функций, включая мобильное приложение, развитие интеграции с «Доброделом» и геопозиционирование.

В настоящее время в Системе-112 Московской области, которая является самой масштабной на территории России, задействовано свыше 3,8 тысячи специалистов, создано девятьсот автоматизированных рабочих мест.

В Системе-112 работают также операторы-сурдопереводчики, психологи и лингвисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил работающих в регионе медиков за заботу о других.