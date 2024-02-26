Система-112 Подмосковья приняла свыше 85 млн вызовов за все время работы
Фото: [пресс-служба Системы-112 Московской области]
Система-112 Подмосковья приняла уже свыше восьмидесяти пяти миллионов вызовов, сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, региональная служба спасения была введена в эксплуатацию летом 2015 года. Каждый день на смену выходят около 370 операторов, в том числе психологи, лингвисты и сурдопереводчики.
В сутки специалисты Системы-112 принимают порядка тридцати пяти миллионов вызовов. Связаться со службой спасения можно по номеру 112, посредством СМС-сообщения, через приложение «112 МО» и систему «Эра-Глонасс».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что подмосковным подразделениям ДПС передали 130 новых патрульных машин.