Система-112 Подмосковья с начала года передала в другие регионы свыше 10 тысяч обращений

Система-112 Подмосковья оказывает помощь не только на территории Московской области, но и за ее пределами — в Калужской, Смоленской, Рязанской, Ярославской, Тверской, Тульской и Владимирской областях.

С данными регионами у подмосковной Системы-112 заключено соглашение об информационном взаимодействии, напомнили в пресс-службе ведомства.

Так, например, если на номер 112 позвонит житель Подмосковья и сообщит, что его родственникам в Тульской области нужна помощь, то оператор примет всю необходимую информацию и экстренно передаст ее в тульскую Систему-112.

С начала текущего года операторы подмосковной Системы-112 приняли уже свыше десяти тысяч вызовов, которые были переданы в другие регионы.

В службе спасения Московской области добавили, что в телефонном режиме региональная Система-112 взаимодействует со всеми субъектами страны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в медучреждения Подмосковья поступило около 120 новых машин скорой помощи.