Система-112 Подмосковья с начала года приняла два миллиона обращений

Операторы подмосковной Системы-112 с начала текущего года приняли и обработали два миллиона обращений, сообщила пресс-служба ведомства.

Большинство вызовов было адресовано скорой медицинской помощи, полиции и газовой службе. Еще около 230 тысяч обращений носили справочных характер.

В службе спасения добавили, что самым распространенным способом связи с операторами Системы-112 стал звонок. С начала года на номер 112 поступило 1,9 миллиона обращений.

Через СМС-сообщения жители региона обратились за помощью порядка двух тысяч раз, через систему «Эра-Глонасс» — 1,5 тысячи раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что за год в подмосковные медучреждения поступило около 120 новых машин скорой помощи.