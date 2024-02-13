Система-112 Подмосковья с начала года приняла почти полмиллиона вызовов, адресованных медикам

Около 500 тысяч вызовов, адресованных скорой помощи, приняли операторы Системы-112 с начала текущего года, сообщила пресс-служба ведомства.

Обращения, требующие реагирования медиков, составили семьдесят процентов от общего числа вызовов экстренных служб. В полицию и ГИБДД было направлено порядка 140 тысяч обращений.

Каждый день операторы подмосковной службы спасения принимают свыше десяти тысяч вызовов. Жители региона, обращаясь по номеру 112, могут вызвать не только скорую и полицию, но также пожарную охрану, службу газа и другие экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за год в медучреждения региона поступило около 120 новых машин скорой помощи.