Система-112 Подмосковья с начала года приняла свыше 60 тысяч обращений, адресованных ГИБДД

Свыше шестидесяти тысяч обращений, адресованных ГИБДД, приняли операторы подмосковной Системы-112 с начала этого года, сообщила пресс-служба ведомства.

Благодаря слаженному взаимодействию службы спасения региона и Госавтоинспекции, жителям Московской области оперативно оказывается экстренная помощь при ДТП и других нештатных ситуациях на дороге.

Кроме того, в мобильном приложении Системы-112 Подмосковья «112 МО» можно оформить «Европротокол» без вызова сотрудников ДПС. Речь идет о дорожного-транспортных происшествиях без пострадавших.

Связаться с операторами службы спасения можно несколькими способами, в том числе через звонок или отправку сообщения на номер 112, систему «Глонасс», программу «Скайп» и мобильное приложение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с нового года все проверки газового оборудования в домах Подмосковья будут выполнять специалисты «Мособлгаза».