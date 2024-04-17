Система-112 Подмосковья в этом году приняла свыше миллиона вызовов, адресованных медикам

Операторы подмосковной Системы-112 с начала текущего года приняли свыше миллиона вызовов, которые были адресованы скорой медицинской помощи, сообщила пресс-служба ведомства.

Весной возрастает число вызовов от тех, кому срочно требуется помощь медиков. Причинами становятся простудные заболевания, повышенное давление, тахикардия и другие недуги.

Также в это время года много обращений поступает от заблудившихся в лесах. Для таких случаев в Системе-112 Подмосковья работает функция геопозиционирования, она автоматически определяет местонахождение потерявшихся.

Напомним, операторы региональной службы спасения дежурят в круглосуточном режиме, чтобы оперативно оказывать помощь всем обратившимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе сдадут шестнадцать объектов здравоохранения, возведенных за счет внебюджетных источников финансирования.