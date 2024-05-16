Система обнаружения больших групп людей начала работу в лесах Подмосковья

В лесах Подмосковья начала работу система обнаружения больших групп людей, которая позволит лесной охране в режиме реального времени видеть, где и сколько человек находятся.

Как сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства, принцип работы системы заключается в том, что она способна вычислять уникальных абонентов в зоне сотовой сети. Если мобильные телефоны остаются на одном месте более пятнадцати минут, то программа фиксирует данный факт.

Так, пристальное внимание будут уделять особым участкам в лесах, например, местам, где находятся молодняки хвойных деревьев. Там запрещено разводить огонь. Если программа зафиксирует там группу граждан, то лесная охрана приедет на место с проверкой, а нарушители получат штраф.

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