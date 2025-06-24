Система ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

В ночь на 24 июня российская система противовоздушной обороны уничтожила летевший на Москву беспилотный летательный аппарат.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков устройства работают специалисты экстренных служб.

ВСУ регулярно атакуют Москву с помощью беспилотников. Так, вечером система противовоздушной обороны перехватила беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. По данным Baza, инцидент произошел в Домодедово.

Жители этого округа сообщали в соцсетях о взрыве, которые характерны для работы ПВО, ведущей активный заградительный огонь. По предварительным данным, дроны и обломки не привели к разрушениям и пострадавшим.

Ранее сообщалось о том, что над Воронежской областью перехватили четыре украинских беспилотника.