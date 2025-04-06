ВСУ атакуют Ростов-на-Дону и область беспилотниками, гремят взрывы

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 6 марта, осуществляют очередные атаки на Ростовскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает SHOT со ссылкой на информацию от местных жителей.

В частности, в 01:30 жители Александровки услышали шум от пролёта беспилотных летательных аппаратов, а затем — не менее десяти взрывов в небе. Также в Аксае и Новочеркасске были слышны звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны.

С Таганрогского залива в направлении Ростова перемещаются несколько беспилотных летательных аппаратов, о чём сообщают мониторинговые каналы. В самом Ростове жители Первомайского и Пролетарского районов слышали три взрыва.

Информации о происходящем в Ростовской области от официальных источников и властей региона пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Чапаевске Самарской области произошел пожар, вызванный атакой беспилотников Вооруженных сил Украины.

А перед этим глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал одно из предприятий региона. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия возник пожар.