Системы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об успешном отражении массированной атаки беспилотников силами российских военных и противовоздушной обороны (ПВО).

В своем телеграм-канале он отметил, что в ходе операции были уничтожены несколько вражеских БПЛА, пытавшихся прорваться к объектам на территории региона.

Перехват воздушных целей был осуществлен над Белой Калитвой, Тацинским, Чертковским и Миллеровским районами. Глава региона подчеркнул, что из-за падения обломков сбитых дронов в разных частях Ростовской области произошли возгорания.

Наиболее серьезный инцидент произошел в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района, где в результате падения обломков загорелась электроподстанция площадью 500 кв. м. Пожарным удалось полностью ликвидировать пламя и предотвратить масштабные перебои с электроснабжением.

Еще одно возгорание было зафиксировано в станице Тацинская — здесь огонь повредил навес во дворе частного домовладения. Спасатели оперативно локализовали и потушили пожар.

По предварительным данным, в результате этих происшествий обошлось без человеческих жертв. Местные власти и экстренные службы продолжают мониторить обстановку в регионе.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над российской территорией силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 24 украинских БПЛА.