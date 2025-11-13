В сети опубликовали видео с дождем из обломков БПЛА над Орлом

В Орле произошел инцидент с падением обломков беспилотного летательного аппарата. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлены десятки светящихся точек, медленно падающих на фоне темного неба, напоминая опасный «дождь» из горящих фрагментов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По сообщениям местных жителей, падению обломков предшествовала серия как минимум из пяти мощных хлопков, прогремевших друг за другом. В результате падения элементы дрона повредили припаркованные во дворе автомобили.

Официально ситуацию прокомментировал губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он подтвердил, что повреждения получили фасады многоквартирных и частных жилых домов.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы: сотрудники МЧС оценивают масштабы и проводят осмотр территории, а правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что более 100 дронов уничтожили силы ПВО над российскими регионами за ночь.