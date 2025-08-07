Системы ПВО сбили девять ракет Storm Shadow во время атаки на Крым

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили масштабную ракетную атаку на Крым. По данным SHOT, в ходе отражения атаки было сбито более девяти крылатых ракет Storm Shadow.

Отмечается, что атака велась с территорий Одесской и Николаевской областей Украины. Несмотря на интенсивность обстрела, наземных разрушений и жертв зафиксировано не было.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 8:33 мск сообщил о воздушной тревоге в городе. Параллельно с этим на Крымском мосту перекрыли движение. Сейчас в Севастополе воздушная тревога отменена, а движение по мосту возобновлено.

Storm Shadow или SCALP-EG представляют собой высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования, способные поражать цели на расстоянии до 560 км. Они были разработаны на основе французской противоракеты Apache, но в отличие от оригинала несут единую боеголовку вместо кассетных суббоеприпасов.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении четырех вражеских БПЛА.