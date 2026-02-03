Системы ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над территорией РФ

Воздушные цели зафиксировали и нейтрализовали над территориями пяти регионов страны. Над Белгородской областью сбито три беспилотника, над Орловской областью — столько же. Еще два аппарата уничтожены над Калужской областью. По одному БПЛА перехвачено над Курской и Ростовской областями.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены дежурными средствами ПВО и поражены. Попаданий в критические инфраструктурные объекты и жилые районы не допущено.

Ранее об уничтожении украинского дрона сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) работали в небе Каменского района.