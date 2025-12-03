Системы ПВО уничтожили 102 украинских БПЛА за ночь над семью регионами России

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили крупнейшую за последнее время воздушную атаку ВСУ. Всего за ночные часы было перехвачено и уничтожено 102 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество целей было нейтрализовано над приграничными регионами России. Над территорией Белгородской области уничтожено 26 БПЛА, над Брянской областью — 22 БПЛА, над Курской областью — 21 БПЛА.

Силы ПВО также эффективно работали над другими направлениями: над Ростовской областью сбито 16 беспилотников, над Астраханской областью — 7 БПЛА, над Саратовской областью — 6 БПЛА, над Воронежской областью — 4 БПЛА.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о пожаре на нефтебазе после падения украинского БПЛА.