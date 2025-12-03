В Тамбовской области после падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе

В Тамбовской области произошло возгорание на объекте топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

В ночь на 3 декабря на территории нефтебазы вспыхнул пожар, причиной которого стало падение обломков украинского БПЛА.

На место происшествия прибыли пожарные расчеты и представители правоохранительных органов для локализации возгорания и проведения расследования.

По данным экстренных служб, для ликвидации последствий инцидента привлечены необходимые силы и средства. Специалисты работают оценкой масштабов причиненного ущерба.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Крым в момент переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.