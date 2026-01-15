Системы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над шестью регионами России и Азовским морем

В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями нескольких российских регионов, а также над акваторией Азовского моря.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано в небе над Ростовской областью, где силами ПВО уничтожено 19 беспилотников.

Еще 6 аппаратов сбиты над территорией Брянской области. Над Волгоградской областью перехвачено 5 летательных аппаратов.

По одному беспилотнику уничтожено в небе над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще один летательный аппарат был сбит над акваторией Азовского моря.

