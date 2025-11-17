Системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над семью регионами России

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 16 ноября до 7:00 мск 17 ноября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации военного ведомства, над Брянской областью силы ПВО нейтрализовали 14 воздушных целей. Над Тамбовской областью было сбито 8 беспилотников, над Ульяновской областью — 5 летательных аппаратов.

Над Воронежской областью уничтожили 4 вражеских дрона, над Орловской областью — 3 единицы. Над территорией Нижегородской и Тульской областей перехватили по одному беспилотному аппарату. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и ликвидированы без ущерба для гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание.