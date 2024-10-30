Системы ПВО уничтожили за ночь 23 украинских БПЛА над Россией

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили и перехвати 23 вражеских дрона самолетного типа на территорией России. Об этом 30 октября сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, объекты были сбиты над Белгородской (один), Брянской (три), Курской (пять), Орловской (три), Ростовской (семь) и Смоленской (четыре) областями.

По словам губернатора Ростовской области Василия Гусева, жертв и пострадавших в результате атаки вражеских БПЛА нет.

Глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в результате инцидента в регионе зафиксировано незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий. Он отметил, что пожар удалось оперативно ликвидировать.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин также сообщил о предотвращении атаки БПЛА в регионе. По его словам, жертв и разрушений в регионе нет.

Глава Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии последствий в результате атаки БПЛА на регион.

29 октября сообщалось, что системы ПВО сбили над российскими регионами 64 украинских БПЛА.