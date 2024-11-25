В Калужской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА
Под Калугой ликвидировали пожар на предприятии после атаки беспилотника
Фото: [pxhere.com]
В Калужской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на одном из промышленных предприятий возник пожар.
Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, благодаря оперативным действиям пожарных и служб спасения, возгорание было быстро ликвидировано. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет.
По словам губернатора, за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников в Калужской области.
Шапша выразил благодарность всем оперативным и спасательным службам за быструю и эффективную работу в условиях чрезвычайной ситуации, подчеркнув важность их усилий в обеспечении безопасности жителей региона.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила шесть беспилотников над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений зафиксировано не было в результате инцидента зафиксировано не было.