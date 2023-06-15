«Ситуация меняется»: стало известно, какая обстановка царит в одном из регионов РФ после обстрелов

Обстрелы Белгородской области стали менее интенсивными, но говорить о полном переходе к мирной жизни в регионе пока преждевременно. Об этом заявил политолог Виктор Щедрин.

Эксперт уточнил, что западные страны наращивают поставки вооружений для Украины, в том числе дальнобойных ракет и беспилотников.

«Поэтому говорить о безопасности региона рано. И если кажется, что «обычная жизнь» – это лишь отсутствие обстрелов территории, то для приграничных районов это давно уже не так», — сказал Щедрин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С его мнением солидарен и политолог Вадим Сипров, по информации которого огневое поражение одной или нескольких ракетно-артиллерийских позиций ВСУ в приграничных с Белгородской, Брянской и Курской областями районах не решит проблемы с обстрелами российских территорий. Взамен поврежденным орудиям или реактивным системам залпового огня можно подвезти новые.

«На встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создания «санитарной зоны» для предотвращения обстрелов российской территории. Эта зона будет эффективной при глубине в 500 километров: такова дальность ракет Storm Shadow – самого дальнобойного оружия, которое имеется в распоряжении Киева», – рассказал Сипров.

При этом позитивные тенденции на Белгородском направлении все же фиксируются.

«Нельзя не отметить, что на данный момент снижается интенсивность обстрелов Белгородской области. И пока ситуация меняется на более спокойную, необходимо приложить все силы, чтобы помочь пострадавшим вернуться к нормальной жизни как можно скорее», – отметил Щедрин.

Ранее мы сообщали, что ВСУ обстреляли из минометов село Дроновка под Белгородом.