Ситуация под контролем: в Рязанской области вода отступила с 19 участков, но пришла на 18 новых

В Рязанской области паводковая ситуация меняется буквально по часам. За минувшие сутки вода наконец начала уходить с некоторых территорий — 19 приусадебных участков в Ермишинском округе полностью освободились. К этому приятному списку добавились три низководных моста в Александро-Невском, Кораблинском и Ряжском округах, а также один участок дороги в Пителинском. Об этом сообщает издание 7info.

Но радоваться рано: весна — дама капризная, и пока вода ушла из одних мест, она тут же пришла в другие. В рязанском поселке Борки затопило 12 участков, еще шесть — в поселке Поляны. В итоге на данный момент под водой в регионе остаются 169 приусадебных участков, 17 мостов и пять отрезков дорог.

Самый неприятный нюанс — 14 населенных пунктов оказались полностью отрезаны от большой земли. Но людей не бросили: организовали девять лодочных переправ, так что сообщение поддерживается. Коммунальщики работают в штатном режиме, и, что важно, никто никого не эвакуирует — ситуация серьезная, но не критическая. Главное управление МЧС по области держит руку на пульсе. Итог дня: вода отступила, но не сдалась — битва за сухость продолжается.

Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья устранили подтопления в трех населенных пунктах Орехово-Зуева.