СК арестовал в Крыму имущество родных украинского командира по делу о терактах

Офицер ВСУ обвиняется в РФ в проведении террористических актов. В связи с этим было принято решение об аресте имущества, которое принадлежит его родственникам на территории Крыма. Об этом сообщила «Лента-ру».

Капитан Александр Щепцов командует на Украине 385-й отдельной бригадой морских беспилотников специального назначения. Его заочно обвинили в России в проведении терактов, поскольку данное подразделение четыре раза совершало атаки по российской территории с использованием морских БПЛА. В результате один житель Крыма погиб, ряд объектов пострадал от взрывов.

Родственникам Щепцова на территории полуострова принадлежат земельные участки и коммерческая недвижимость на общую сумму в 19 млн руб. Доходы от этого имущества использовались в качестве финансирования деятельности, направленной против безопасности РФ. В результате все эти объекты были арестованы в качестве обеспечительной меры.

Ранее Генпрокуратура России потребовала арестовать имущество бывшего следователя Тамбиева, который уже был осужден за рекордную в истории страны взятку. Помимо этого, должны быть взяты под арест и активы его некоторых родственников.