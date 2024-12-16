СК: экс-ректор ВГУЭС Лазарев подозревается в хищении денег у студентов

В рамках дела о формировании организованного преступного сообщества экс-ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев и его сообщницы Светлана Ширшикова и Галина Мальцева подозреваются в хищении денежных средств у студентов. Следствие установило, что они обманом завладели более 1 млн руб., сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Приморскому краю.

Для осуществления своих мошеннических схем они создали 10 подставных некоммерческих организаций, расположенных, среди прочего, на улице Гоголя, 41 во Владивостоке, в непосредственной близости к университету.

Студентам было скрыто, что они были зачислены на учебу по программе высшего образования с использованием бюджетных средств, из-за чего они производили оплату за обучение через счета подконтрольных НКО.

Конкретная сумма похищенных средств не уточняется, однако подчеркивается, что услуги студентам за эти деньги не предоставлялись, и их оказание не входило в схему мошенничества.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

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