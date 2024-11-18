Путин продлил полномочия ректора МГУ Садовничего

Полномочия ректора Московского государственного университета Виктора Садовничего были продлены еще на пять лет. Указ об этом был подписан Владимиром Путиным. Данные об этом появились на российском официальном сайте правовой информации.

Виктор Садовничий занимает свой пост уже более 30 лет, с 1992 года. Его полномочия были в очередной раз продлены, несмотря на преклонный возраст.

«Продлить полномочия ректора федерального образовательного учреждения «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» Садовничего Виктора Антоновича сроком на пять лет», — говорится в документе, который подписал российский президент.

До этого Путин поздравил Садовничего с его 85-летием, он принял его в Кремле. Он также присвоил ему звание Героя Труда России за самоотверженную работу на своем посту.