СК Курской области выяснил причину смерти ребенка, найденного в болоте

Смерть ребенка, тело которого нашли в болоте у деревни Чапли Курской области, не носит криминального характера. Об этом заявили в СУСК РФ по региону.

Предварительная проверка экспертов в рамках следствия показала, что 10-летний мальчик, которого вытащили мертвым из болота, утонул. Он скончался от асфиксии, а на его теле не нашли следов насильственной смерти.

Таким образом СК придерживается версии, что смерть ребенка в Курчатовском районе не была криминальной.

Напомним, что тело мальчика нашли 29 марта после продолжительных поисков. Он пролежал в болоте почти неделю. О пропаже сообщили 22 марта: ребенок ушел из дома и не вернулся.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке кондуктор помогла найти пропавшего ребенка.