СК начал расследование после ЧП на съемках фильма в Ленинградской области
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Уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг инициировано в связи с падением декораций во время съемок фильма в Ленинградской области, в результате которого пострадали люди, в том числе несовершеннолетние, сообщил СК РФ.
«В Ленинградской области при обрушении декораций на съемках фильма пострадали люди, в том числе несовершеннолетние. По данному факту СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил Сергею Сазину, руководителю СУСК России по Ленинградской области, подготовить отчет о ходе расследования и установленных фактах.
Ранее сообщалось, что при обрушении пола в вагоне на съемках пострадали 23 человека. Всем была оказана необходимая медицинская помощь. Большинство пострадавших отделались ссадинами и ушибами.