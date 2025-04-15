СК начал расследовать дело о смерти мужчины в московской квартире

15 апреля в одной из квартир дома на улице Бартеневской, расположенной в Москве, было найдено тело мужчины. На теле погибшего обнаружены колото-резаные раны, указывающие на насильственный характер смерти, сообщил московский СК.

По предварительным данным, к нанесению смертельных ранений причастна 15-летняя дочь погибшего. В данный момент проводится осмотр места преступления, следователи устанавливают все детали трагедии.

Известно, что Роман З. самостоятельно воспитывал двух дочерей, поскольку мать в семье отсутствовала. Утром в квартире на улице Бартеневской между Романом и его дочерьми произошла серьезная ссора, в результате которой 15-летняя Алиса нанесла отцу несколько ножевых ударов, оказавшихся смертельными. На месте происшествия также находилась 20-летняя сестра Алисы.

По имеющейся информации, Роман ранее был осужден условно за распространение запрещенных веществ и сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с применением силы.

Кроме того, у него имелись непогашенные кредиты, в связи с чем судебные приставы возбудили исполнительное производство. Алиса является ученицей московской школы №1981.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники следственных органов. Расследование находится под контролем столичного Следственного комитета и московской прокуратуры.

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