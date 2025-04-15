В Челябинске пьяный неадекват с ножом набросился на школьника

В Челябинске 37-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения набросился с ножом на 11-летнего школьника в подъезде жилого дома на улице Дегтярева. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Неизвестный по какой-то причине решил убить мальчика, несколько раз ударив его острием ножа.

Крики школьника привлекли внимание одного из соседей, который вышел из подъезда на громкие звуки. Заметив мужчину, нападавший поспешил скрыться. Сосед немедленно вызвал скорую помощь. На запечатленном на видео моменте видно, как мальчик, истекающий кровью, жалобно просит вызвать врачей.

Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние школьника стабилизировалось. Его жизни ничего не угрожает.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений). Подозреваемый был задержан правоохранительными органами и в настоящее время дает показания.

Ранее сообщалось, что неадекват с ножом напал на россиянина на заправке в Казахстане.