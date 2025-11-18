СК направил в суд дело об убийстве во время пьяной драки в Симферополе

В Симферополе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в жестоком убийстве своего собутыльника и последующем сокрытии тела на приусадебном участке. Как сообщили в следственном управлении СК России по региону, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, трагический инцидент произошел еще в марте 2022 года. Двое соседей, 63-летний подозреваемый и его знакомый, распивали спиртное во дворе частного дома. В ходе застолья между ними вспыхнул конфликт, который быстро перерос в физическое противостояние.

В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый нанес товарищу несколько целенаправленных ударов по голове, от полученных травм тот скончался на месте.

Опасаясь ответственности, злоумышленник предпринял попытку скрыть следы преступления. Он тайно захоронил тело погибшего прямо на огороде арендованного дома, после чего в срочном порядке съехал с данного адреса. Родственники пропавшего заявили в полицию, но правоохранителям на тот момент не удалось выйти на его след.

Злодеяние раскрылось лишь в апреле текущего года, когда новый арендатор, пропалывая грядки, обнаружил человеческие останки. Следователи СК совместно с оперативниками полиции провели комплекс мероприятий: установили личность погибшего, отработали его круг общения и в итоге задержали подозреваемого. На данный момент следствие считает доказательную базу собранной в полном объеме и дело готово к судебному разбирательству.

