СК завел дело после нападения подростка на учителя в Подмосковье
СК: в Подмосковье завели дело по нападению подростка с молотком на учителя
Фото: [Медиасток.рф]
В подмосковных Люберцах подросток напал на школьную учительницу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Московской области.
Согласно предварительным данным, инцидент произошел прямо во время урока. 13-летний ученик неожиданно атаковал учителя, нанеся удар молотком по голове, без видимых на то причин.
Пострадавшая учительница была немедленно доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Расследование направлено на выяснение обстоятельств, способствовавших инциденту, и установление виновных должностных лиц школы.
Поскольку нападавший не достиг возраста уголовной ответственности, в отношении него будут приняты меры профилактического характера.
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