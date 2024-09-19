СК завел уголовное дело против бывшего замглавреда «Новой газеты»

Следственный комитет открыл уголовное дело против бывшего заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова* по статье, касающейся организации работы нежелательной организации. Об этом сообщил ТАСС.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Кирилла Мартынова по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории РФ)», — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия будут изучены все аспекты деятельности Мартынова и его возможные связи с международными организациями, классифицированными как нежелательные.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют экс-заместителя главы Брянской области.

*признан в РФ иностранным агентом.