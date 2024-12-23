СК: по факту взрыва на бывшем заводе в Абакане возбудили уголовное дело

В связи со взрывом, произошедшим на площадке бывшего завода в Абакане, возбуждено уголовное дело, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Как указано в пресс-релизе, дело инициировано в связи с гибелью двух мужчин и травмами еще нескольких, возраст которых варьируется от 28 до 51 года.

Дело возбуждено по статье, касающейся «Нарушения правил безопасности при осуществлении строительных или других работ, повлекшими по неосторожности смерть двух и более лиц». За данное преступление может быть назначено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

По предварительным данным, работники ООО «Корпорация Лесмаш» проводили сварочные работы в арендованном помещении на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода. В ходе проверки резервуара для воды произошел взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Абаканском опытно-механическом заводе в Хакасии погибли два человека, четверо получили ранения.