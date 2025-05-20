СК признал 2,3 тыс. человек потерпевшими в теракте в «Крокус Сити Холле»

В рамках расследования теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», Следственный комитет РФ признал более 2300 человек потерпевшими. Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.

Он подчеркнул, что мигранты не только совершают уголовные преступления, но и все чаще причастны к террористической деятельности. По его словам, за первые три месяца 2025 года число преступлений террористической направленности, совершенных мигрантами, увеличилось в 2,7 раза.

Бастрыкин особо отметил теракт в «Крокус Сити Холле» как показательный пример. Он подчеркнул оперативность реакции следственных органов на это преступление. На данный момент под стражей находятся 19 подозреваемых, а материалы уголовного дела составляют 500 томов. В качестве потерпевших по делу проходят 2307 человек. Бастрыкин также сообщил о скорой передаче дела в суд.

Согласно презентации Следственного комитета РФ, представленной на Петербургском юридическом форуме, материальный ущерб, нанесенный в результате теракта в «Крокус Сити Холле», оценивается в 6 млрд руб.

Напомним, вечером 22 марта 2024 года, непосредственно перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле», террористы открыли огонь по посетителям. Впоследствии в здании возник пожар. По последним данным, трагический инцидент унес жизни 144 человек.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд продлил на четыре месяца арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе».