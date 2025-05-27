СК проверит атаки на российское посольство в Швеции
СК направит запрос в МИД по атакам на посольство РФ в Швеции
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Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет, дал указание направить официальный запрос в Министерство иностранных дел России с целью получения данных об инцидентах с участием дронов, направленных против российского посольства в Швеции. Об этом проинформировали в пресс-службе СК РФ, передает ТАСС.
Как отметили в ведомстве, российское посольство в Швеции в течение последнего года неоднократно сталкивалось с атаками беспилотных летательных аппаратов, которые сбрасывали контейнеры с краской, что привело к повреждению транспортных средств.
Ранее Захарова заявила о саботаже дипломатических договоренностей со стороны Швеции.