СК проверит атаки на российское посольство в Швеции

СК направит запрос в МИД по атакам на посольство РФ в Швеции

Безопасность

Фото: [Медиасток.рф]

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет, дал указание направить официальный запрос в Министерство иностранных дел России с целью получения данных об инцидентах с участием дронов, направленных против российского посольства в Швеции. Об этом проинформировали в пресс-службе СК РФ, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, российское посольство в Швеции в течение последнего года неоднократно сталкивалось с атаками беспилотных летательных аппаратов, которые сбрасывали контейнеры с краской, что привело к повреждению транспортных средств.

Ранее Захарова заявила о саботаже дипломатических договоренностей со стороны Швеции.