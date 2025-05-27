СК проверит атаки на российское посольство в Швеции

Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет, дал указание направить официальный запрос в Министерство иностранных дел России с целью получения данных об инцидентах с участием дронов, направленных против российского посольства в Швеции. Об этом проинформировали в пресс-службе СК РФ, передает ТАСС.