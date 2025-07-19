СК проверит факт аварийной посадки рейса Москва — Калининград в Храброво

В аэропорту Храброво, расположенном в Калининградской области, самолет, следовавший рейсом из Москвы, был вынужден совершить экстренную посадку. По информации, предоставленной Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ в их телеграм-канале, в результате инцидента никто не пострадал.

В ведомстве сообщили, что Калининградский следственный отдел на транспорте ЗМСУТ СК России начал предварительное расследование обстоятельств аварийной посадки воздушного судна.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал сбой в работе системы кондиционирования. Представители ведомства также отметили, что самолет был отбуксирован на стоянку с использованием жесткой сцепки.

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