СК РФ: число преступлений среди подростков выросло почти на четверть

По данным Следственного комитета РФ, число преступлений среди подростков в нашей стране увеличилось почти на четверть. Об этом сообщают Argumenti.ru.

По мнению экспертов-следователей, рост подростковой преступности напрямую связан с отрицательным примером взрослых, которые уже имеют преступный опыт. Кроме того, вызывает настороженность и негативная информация в Сети, которая провоцирует молодых людей на преступления.

Уточняется, что среди всех преступлений число правонарушений, совершенных детьми из семей мигрантов, за четыре месяца с начала года выросло на 13%.

Ранее в Госдуме предложили ввести наказание за продажу алкоголя детям.