СК РФ проверит обстоятельства гибели челябинской туристки в горах Кабардино-Балкарии

Жительница Челябинска погибла в Кабардино-Балкарии, она разбилась в результате падения с обрыва. Это ЧП будет проверено Следственным комитетом России. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Семейная пара, которая приехала из Челябинска, посещала смотровую площадку в урочище Джилы-Су. 63-летняя женщина подошла к краю обрыва, потеряла равновесие и сорвалась вниз. Это привело к ее смерти. Следственный комитет РФ уже назначил доследственную проверку по этому поводу.

«В настоящее время следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования», — указано в микроблоге.

Уже по результатам проверки будет принято дальнейшее решение о возможном возбуждении уголовного дело по этому случаю.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Москве взяты под стражу двое членов организованной преступной группировки подозреваемых в крупномасштабном мошенничестве с фальшивыми золотыми слитками на сумму в сотни миллионов рублей. Их целью был обман лиц, стремящихся к прибыли от перепродажи золота в Объединенных Арабских Эмиратах. Мошенники заключали с жертвами фиктивные договоры на поставку слитков, искусно имитирующих драгоценный металл.