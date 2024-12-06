СК РФ раскрыл доказательства вины чеченского подростка после критики Кадырова

Вину 13-летнего Муслима Мурдиева, за которого вступился глава Чечни Рамзан Кадыров, доказывают видео драки в Москве и свидетельства очевидцев происшествия, сообщает телеграм-канале пресс-службы СК РФ.

Правоохранительные органы установили все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению противоправных действий.

По версии следствия, пятеро подростков сговорились провоцировать конфликты с прохожими. Один из них дрался, а другие снимали это на камеру.

В сентябре 2023 года жертвами нападения хулиганов стали восемь человек, семь из них – несовершеннолетние. Инциденты происходили в парке «Ходынское поле» и ТЦ «Авиапарк» и «Дискавери».

Возбуждено уголовное дело.

Окончательное решение о виде подростков будет принимать суд.

Ранее сообщалось о том, что Рамзан Кадыров раскритиковал работу Следкома и МВД, заявив, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах». Комментируя дело 13-летнего подростка Муслима Мурдиева, Кадыров сказал, что он избежит наказания.