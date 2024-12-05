Рамзан Кадыров раскритиковал работу Следкома и МВД

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя дело 13-летнего подростка Муслима Мурдиева, заявил, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах».

Делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и лично Кадыров.

Подростку предъявили обвинение по четырем преступным эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле». Он находится под домашним арестом.

Судебное заседание состоится 18 декабря. Кадыров заверил, что Муслиму не грозит заключение, его скоро освободят.

Напомним, Муслима Мурдиева обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. Кроме того, по делу проходят еще четыре человека.

По словам самого подростка, он только заступился за друга, на которого напал зачинщик драки гораздо сильнее его. Драку с явным перевесом в пользу зачинщика сняли на телефон. На этом основании и было возбуждено уголовное дело, однако в отношении провокатора.

Ранее Кадыров сообщил, что дрон ВСУ ударил в здание полка полиции в центре Грозного.