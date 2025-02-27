СК возбудил дело после нападения ротвейлера на женщину с ребенком в Екатеринбурге

Следственным комитетом России в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело по факту нападения ротвейлера на женщину с ребенком на улице. Об этом заявило РИА Новости.

Ранее уже сообщалось, что в Екатеринбурге ротвейлер напал на улице на проходивших мимо женщину и ребенка. Мать заслонила собой сына, закрыв его от разъяренного животного. В итоге пострадавшая получила укусы. После этого следователями было возбуждено уголовное дело по поводу причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«По данному факту Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург возбуждено уголовное дело», — указали журналистам в Следкоме.

Ранее сообщалось, что в Сочи две домашние хаски покусали проходившего мимо школьника. Они разодрали ему лицо, оставив от него кровавое месиво. Ребенка пришлось срочно доставить вертолетом санавиации в Краснодар. По этому факту также возбуждено уголовное дело.