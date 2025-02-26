В Сочи домашние хаски вырвали лицо школьнику

В садовом товариществе Адлерского района две домашние собаки породы хаски разодрали лицо ребенку, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Инцидент произошел в СНТ «Авиатор». Ребенок шел по улице, как неожиданно с одного из участков выбежали две домашние собаки породы хаски. Они напали на мальчика и сильно разодрали лицо, оставив вместо него кровавое месиво. С серьезной травмой ребенка госпитализировали в Сочи, но затем перевезли бортом санавиации в Краснодар. Состояние пострадавшего остается тяжелым.

По факту нападения собак на ребенка было возбуждено уголовное дело. В краевом главке МВД заявили, что установили владельцев хаски и проводят опрос очевидцев. Животных изъяли.

Как отмечает канал 112 в Telegram, после стабилизации состояния ребенка его подвергнут серии пластических операций.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе собаки напали на девочку и нанесли ей смертельные увечья. Под арестом оказалась местная жительница, которая приютила бездомных животных.