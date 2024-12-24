СК РФ возбудит уголовное дело о бездействии при ликвидации разлива мазута в Анапе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Анапы, что местные власти не приняли должные меры по ликвидации последствий экологической катастрофы. Он поручил возбудить по данному факту уголовное дело. Такие данные появились в телеграм-канале Следкома.

Ранее в Сети появились сообщения от жителей побережья Краснодарского края, что меры по ликвидации последствий мазута принимаются не в той мере, как это необходимо.

«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело по информации о недостаточности мер по ликвидации загрязнения», — указано в микроблоге.

Маслов также должен предоставить доклад на данную тему Бастрыкину, в котором расскажет о всех выявленных обстоятельствах. Исполнение этого поручения поставлено на контроль со стороны центрального аппарата данного ведомства.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что вода в Черном море у берегов Крыма и Краснодарского края не соответствует санитарно-химическим требованиям. При этом пробы питьевой воды и атмосферного воздуха показали, что они находятся в пределах нормы.