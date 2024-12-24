В Роспотребнадзоре заявили, что вода в Черном море не соответствует санитарным нормам

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) сообщили, что пробы морской воды, взятые в Краснодарском крае, не соответствуют санитарно-химическим показателям.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону. Отмечается, что соответствующие результаты лабораторных исследований были получены 24 декабря.

При этом, говорится в сообщении, пробы питьевой воды и атмосферного воздуха в регионе соответствуют установленным нормам.

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. В связи с этим 17 декабря мазут выбросило на берег Анапы и Темрюкского района.

Президент РФ Владимир Путин ранее прокомментировал ситуацию с загрязнением кубанского побережья. Он охарактеризовал ее как экологическую катастрофу.

В результате разлива нефтепродуктов в Черном море оказались около 40% из общего объема перевозимого груза. Кроме того, на побережье были обнаружены мертвые дельфины и птицы, которые погибли именно из-за загрязнения воды.

Ранее эколог Георгий Каваносян предупредил о смене маршрута мазута в Черном море.